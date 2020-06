Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 17/06/2020 à 08:14









(Actualisé avec chiffres auto, HSBC, Norwegian Airlines, Kingfisher) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 17 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VALEURS AUTOMOBILES .SXAP - Les ventes de voitures en Europe ont subi une nouvelle chute en mai malgré l'assouplissement progressif des mesures de confinement dans plusieurs pays, a annoncé mercredi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). * HSBC HSBA.L va relancer un plan massif de suppressions d'emplois qu'elle avait mis en suspens à la suite de l'épidémie de coronavirus, et supprimera 35.000 emplois à moyen terme, selon un mémo consulté par Reuters mercredi. * KERING PRTP.PA a annoncé mardi l'entrée à son conseil d'administration de l'ancien directeur général de Credit Suisse Tidjane Thiam, de l'actrice Emma Watson et de Jean Liu, la présidente de la plate-forme chinoise de commerce en ligne DiDi Chuxing. * BHP BHPB.L BHP.AX a annoncé mercredi que David Lamont deviendrait son directeur financier début décembre. Il succédera à Peter Beavenaid, qui va démissionner. * IBERDROLA IBE.MC a annoncé avoir offert 828 millions de dollars australiens (504 millions d'euros) pour racheter le spécialiste australien de l'énergie renouvelable Infigen IFN.AX , renchérissant ainsi sur l'offre du conglomérat philippin Ayala AC.PS . * WILLIAM HILL WMH.L - Le groupe britannique de paris a lancé mardi une émission d'actions nouvelles pouvant représenter jusqu'à 20% de son capital après avoir annoncé une légère amélioration de l'évolution de son chiffre d'affaires grâce à la reprise des courses hippiques et du championnat allemand de football. * KINGFISHER KGF.L a fait état mercredi d'une baisse de 24,8% de ses ventes à données comparables au premier trimestre de son exercice 2020-2021. * NORWEGIAN AIRLINES NWC.OL va relancer 76 liaisons aériennes qui avaient été interrompues avec l'épidémie de coronavirus et remettre en service 12 de ses avions mis en réserve, a déclaré le transporteur mercredi. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

