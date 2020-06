Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 10/06/2020 à 08:58









(Actualisé avec Inditex) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 10 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture en hausse modérée : * COMMERZBANK CBKG.DE - La société d'investissement Cerberus a écrit une lettre au président du conseil de surveillance de la banque allemande pour réclamer des changements au conseil d'administration, au directoire et dans la stratégie. * CONTINENTAL CONG.DE doit économiser des centaines de millions d'euros et devra probablement supprimer des emplois face à la baisse de la demande, déclare son président du directoire, Elmar Degenhart, à l'hebdomadaire financier allemand WirtschaftsWoche. * INDITEX ITX.MC , propriétaire de l'enseigne Zara, a fait état mercredi de la première perte trimestrielle de son histoire, sur la période février-avril, en raison des fermetures de magasins sur fond de crise du coronavirus. * EQT EQTAB.ST - Le fonds d'investissement suédois va ouvrir un bureau à Paris avec l'objectif d'accélérer ses investissements en France, poursuivant son expansion en dépit de la crise du coronavirus qui a donné un coup de frein brutal à l'économie. * GLAXOSMITHKLINE GSK.L a commencé un essai clinique aux Etats-Unis portant sur un traitement expérimental de la polyarthrite rhumatoïde administré à des patients souffrant de pneumonie due au coronavirus, a annoncé mardi le groupe pharmaceutique britannique. * GTT GTT.PA a annoncé mardi avoir reçu une commande de la part du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering pour l'équipement d'une unité de stockage et de regazéification pour le compte d'un armateur japonais. LE POINT sur les changements de recommandation à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées EQT Tradegate -5.38% GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris +2.23% GLAXOSMITHKLINE LSE -0.19% COMMERZBANK XETRA +0.48% CONTINENTAL XETRA +0.29% INDITEX Sibe 0.00%