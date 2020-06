Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 05/06/2020 à 08:54









(Actualisé avec Lufthansa/Deutsche Wohnen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 5 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en nette hausse: * LUFTHANSA LHAG.DE est attendu en baisse d'environ 4% après l'annonce de sa sortie de l'indice Dax .GDAXI de la Bourse de Francfort, au profit du groupe immobilier DEUTSCHE WOHNEN DWNG.DE . * IAG ICAG.L - Le patron de British Airways, Alex Cruz, a déclaré dans une note adressée aux employés que la survie de la compagnie aérienne était menacée et a demandé aux syndicats d'engager des négociations sur la suppression de 12.000 emplois. * MAISONS DU MONDE MDM.PA a annoncé jeudi avoir obtenu un prêt garanti par l'Etat à hauteur de 90% d'un montant de 150 millions d'euros. * LONZA GROUP LONN.S a annoncé vendredi la nomination de Pierre-Alain Ruffieux, actuel responsable des opérations techniques chez ROCHE ROG.S , au poste de directeur général à compter du 1er novembre. * ENI ENI.MI a annoncé jeudi la création d'une unité dédiée aux énérgies renouvelables dans le cadre de sa réorganisation. * CLAS OHLSON CLASb.ST - Le distributeur suédois spécialisé dans le bricolage et la maison a annoncé que sa directrice générale, Lotta Lyra quitterait le groupe en décembre pour un poste de dirigeant dans une autre entreprise qui sera annoncé dans la journée de vendredi. * LEGRAND LEGD.PA - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "achat" contre "neutre". LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

