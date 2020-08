Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 24/08/2020 à 08:45









(Actualisé avec Pearson et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 août (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse : * AXA AXAF.PA et son partenaire indien Bharti ont annoncé vendredi avoir conclu un accord de rapprochement de leur filiale commune d'assurance dommages en Inde avec ICICI Lombard, dont ils deviendront actionnaires. * CASINO CASP.PA a annoncé vendredi avoir vendu 5% du capital de MERCIALYS MERY.PA en précisant que le produit de l'opération (26 millions d'euros) serait affecté à son désendettement. * Un consortium comprenant EURONEXT ENX.PA et la banque publique italienne Cassa Depositi e Prestiti (CDP) fait partie des candidats à la reprise de la plate-forme de trading obligataire de Borsa Italiana, dont l'opérateur est LONDON STOCK EXCHANGE LSE.L , selon deux sources. * PEARSON PSON.L a annoncé lundi qu'Andy Bird, actuel responsable de Walt Disney International DIS.N , remplacerait John Fallon au poste de directeur général à compter du 19 octobre. * RIO TINTO RIO.L RIO.AX a annoncé lundi la réduction du montant des bonus versés à court terme à son directeur général Jean-Sébastien Jacques et à deux autres dirigeants après l'examen de la destruction par le groupe minier de deux sites aborigènes en Australie. * NOVARTIS NOVN.S a annoncé samedi l'échec d'un examen clinique d'un traitement expérimental associé à deux traitements existants sur des malades atteints d'un cancer de la peau à un stade avancé. * QIAGEN QIA.DE a annoncé la démission avec effet immédiat du président du conseil de surveillance après le rejet par les actionnaires du spécialiste des examens génétiques de l'offre d'achat améliorée de Thermo Fisher TMO.N qui a renoncé à l'opération. * METRO B4B.DE a annoncé vendredi que le président du directoire, Olaf Koch, quitterait le groupe allemand de distribution à la fin de sa mandat le 31 décembre. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

