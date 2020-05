Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 18/05/2020 à 08:46









(Actualisé avec Accor/Goldman Sachs, Total et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 18 mai (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme signalent une ouverture en nette hausse : * ACCOR ACCP.PA a annoncé lundi avoir souscrit une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) de 560 millions d'euros auprès d'un consortium de cinq banques et dit constater à cette occasion des "premiers" signes d'amélioration de l'activité. Par ailleurs, Goldman Sachs a dégradé sa recommandation sur la valeur à "vendre" contre "achat". * RYANAIR RYA.I a fait état lundi d'un bénéfice après impôts en hausse de 13% à un milliard d'euros sur l'année au 31 mars mais s'est dit incapable de faire des prévisions pour l'année en cours en raison des incertitudes liés au coronavirus et a abaissé de 20% son objectif de trafic passagers. * THYSSENKRUPP TKAG.DE - La division sidérurgique du conglomérat industriel allemand discute avec plusieurs de ses concurrents en vue d'un rapprochement, a-t-on appris d'une source au fait de ces négociations. * ADP ADP.PA a annoncé vendredi une chute de 99% de son trafic total en avril et de 98,6% pour Paris Aéroport. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCHA.MI - Le président du conseil italien Guiseppe Conte a déclaré samedi que Fiat Chrysler Automobiles était éligible à un prêt garanti par l'Etat, le constructeur automobile employant des milliers de personnes dans le pays bien que son siège soit à l'étranger. * TOTAL TOTF.PA a annoncé lundi qu'il renonçait à l'acquisition des actifs d'Occidental Petroleum OXY.N au Ghana, ce qui lui permettra de préserver ses marges de manoeuvre financières face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Le groupe a aussi annoncé l'acquisition d'un portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels en Espagne et de deux centrales à cycle combiné au gaz naturel auprès d'ENERGIAS DE PORTUGAL EDP.LS pour 515 millions d'euros. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.