(Actualisé avec Vivendi, TomTom, ASML et Virbac) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 14 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * LAGARDÈRE LAGA.PA - Le concert composé d'Arnaud Lagardère et Bernard Arnault, via ses sociétés Groupe Arnault et Financière Agache, a franchi en hausse le seuil de 15% du capital du groupe Lagardère, déclare l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis publié mardi. * UNICREDIT CRDI.MI a déclaré mardi avoir nommé l'ex-ministre italien de l'Economie Pier Carlo Padoan au poste d'administrateur non exécutif avant qu'il ne prenne la présidence de la banque dans quelques mois pour un mandat allant de 2021 à 2023. * L'OREAL OREP.PA devrait nommer mercredi Nicolas Hiéronimus au poste de directeur général en remplacement de Jean-Paul Agon, qui restera président du groupe de cosmétiques, rapporte mardi le Figaro. * VIVENDI VIV.PA - Tencent 0700.HK entend augmenter de 10% sa participation dans Universal Music Group (IMG), propriété de Vivendi, selon Bloomberg. * COVESTRO 1COV.DE - Le groupe chimique allemand veut lever 450 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital dans le but de refinancer en partie l'achat le mois dernier d'une activité de son homologue néerlandais DSMN.AS pour 1,6 milliard d'euros. * TOMTOM TOM2.AS a publié mercredi un chiffre d'affaires en augmentation de 20% au T3 et une perte nette trimestrielle de 67 millions d'euros. Le groupe a annoncé qu'un environnement économique incertain ne lui permettait pas de reprendre son programme de rachat d'actions. * ASML ASML.AS a dit mercredi anticiper un chiffre d'affaires 2020 d'au moins 13,3 milliards d'euros. * VIRBAC VIRB.PA a annoncé mardi la nomination de Sébastien Huron au poste de directeur général. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

