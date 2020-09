Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 02/09/2020 à 08:51









(Actualisé avec Veolia, Eutelsat) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 2 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture positive: * PERNOD RICARD PERP.PA a déclaré mercredi s'attendre à un environnement encore "volatil et incertain" pour son exercice 2020-2021 en raison de l'épidémie due au coronavirus qui a affecté son chiffre d'affaires et ses résultats en 2019-2020. * VEOLIA VIE.PA - Le PDG de groupe, Antoine Frérot, a déclaré mercredi sur BFM Business ne pas exclure une OPA sur SUEZ SEVI.PA si l'offre faite à ENGIE ENGIE.PA n'aboutit pas. * BIOMERIEUX BIOX.PA a fait état mercredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 15,7% au premier semestre 2020 et a dit préférable de ne pas communiquer de nouveaux objectifs annuels en raison des incertitudes liées à l'évolution de la crise sanitaire en cours. * VALLOUREC VLLP.PA a déclaré mardi vouloir élargir les discussions sur sa restructuration financière à l'ensemble de ses créanciers bancaires et obligataires en vue de la désignation éventuelle d'un mandataire ad hoc. * EUTELSAT ETL.PA - L'opérateur de satellites a annoncé mercredi le renouvellement de son contrat de capacité signé avec Sky Italia, ce qui lui permet de garantir des revenus annuels globalement stables à moyen terme. * CNP ASSURANCES CNPP.PA - La Banque Postale LAPSTE.UL a annoncé mardi la nomination comme président du directoire de Philippe Heim, ancien directeur général délégué à la Société générale SOGN.PA . Il succède à Rémy Weber, qui a quitté le groupe le 3 août dernier. * SUEZ SEVI.PA a annoncé mercredi la cession d'une participation de 4,8% dans la société AquaSure pour 76 millions de dollars australiens (46,3 millions d'euros). A l'issue de l'opération, le groupe ne détiendra plus qu'une participation de 6,9% dans AquaSure. * SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé mercredi l'acquisition de la société Strikolith aux Pays-Bas, spécialisée dans la production de systèmes d'isolation par l'extérieur, la finition d'intérieur et les produits et solutions de rénovation. En 2019, Strikolith a réalisé un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros. * BAYER BAYGn.DE a demandé mardi à la Cour suprême de Californie de réexaminer le verdict accordant 20,5 millions de dollars d'indemnités à un jardinier ayant accusé l'herbicide Roundup d'être à l'origine de son cancer, estimant que cette décision de justice est en contradiction avec la loi fédérale. * BMW BMWG.DE - Le directeur général de la marque de voitures de luxe Rolls-Royce, filiale du constructeur allemand BMW, a déclaré mardi que la demande se redressait grâce à l'Asie et a fait part de sa confiance quant aux perspectives pour l'année prochaine. * UNILEVER ULVR.L a annoncé mercredi son intention d'investir un milliard d'euros pour abandonner complètement les produits chimiques dérivés de combustibles fossiles pour ses produits d'entretien et de nettoyage d'ici 2030, et de trouver des solutions pour réduire leur empreinte carbone. * EIFFAGE FOUG.PA - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "neutre" contre "vendre". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris: (Service Marchés)

