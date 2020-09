Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 25/09/2020 à 08:59









(Actualisé avec ajout Veolia, ajout Total, Electrolux, Latécoère) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 25 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * LAGARDÈRE LAGA.PA - Bernard Arnault a acquis une participation directe de plus de 5% dans le groupe Lagardère et a finalisé son entrée au capital de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère, à hauteur de 27%, ont annoncé jeudi les deux familles. * SUEZ SEVI.PA , VEOLIA VIE.PA - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a rejeté jeudi l'interprétation donnée par Suez à l'approche en deux temps de Veolia en vue de racheter son concurrent et a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une pré-offre. Suez a annoncé qu'il allait saisir la cour d'appel de Paris. De son côté, le PDG de Veolia a dit vendredi qu'il n'envisageait pas de céder son activité Eau France pour racheter Suez. * TOTAL TOTF.PA se donne pour ambition de long terme de faire partie des cinq plus grands producteurs mondiaux d'énergies renouvelables face au déclin anticipé de la consommation de pétrole, déclare son PDG Patrick Pouyanné dans un entretien mis en ligne sur le site internet du Parisien https://www.leparisien.fr/economie/total-a-l-ambition-d-etre-dans-le-top-5-mondial-des-producteurs-d-energies-renouvelables-24-09-2020-8391030.php. Le groupe a par ailleurs annoncé vendredi avoir conclu un accord avec l'espagnol Ignis en vue de développer 3,3 gigawatts (GW) de projets solaires situés à proximité de Madrid et en Andalousie. * IPSEN IPN.PA a annoncé vendredi la nomination de Philippe Lopes-Fernandes en qualité de vice-président exécutif et de "chief business officer", à compter du 1er octobre 2020. * JULIUS BAER BAER.S - La plus haute juridiction suisse a ordonné à Julius Baer de payer un total d'environ 150 millions de francs suisses (136,6 millions d'euros) à la suite d'une plainte de l'agence allemande qui a supervisé la privatisation des actifs de l'Etat est-allemand. Le groupe bancaire a indiqué que cette amende était entière couverte par une provision constituée en décembre 2009. * UNICREDIT CRDI.MI est prêt à abandonner son partenariat dans l'assurance-vie avec l'assureur britannique Aviva AV.L , rapportent vendredi des médias italiens. * ELECTROLUX ELUXb.ST a annoncé vendredi qu'il proposerait de réintroduire un dividende alors que ses résultats et son flux de trésorerie se sont améliorés au troisième trimestre. * LATECOERE LAEP.PA a demandé à Euronext la suspension de sa cotation à partir du 25 septembre avant la publication d'un communiqué de presse. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LE POINT sur les changements de recommandation à Paris:

