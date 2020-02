Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 20/02/2020 à 08:09









(Actualisé avec Axa, Air France-KLM, Accor, Bouygues, Schneider Electric, CNP Assurances, Nexans, Suez, Telefonica, Swiss Re) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 20 février (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AXA AXAF.PA a indiqué jeudi avoir abaissé sa prévision de résultat opérationnel pour Axa XL en 2020 après avoir pris des mesures pour réduire l'exposition de sa filiale aux sinistres liés aux catastrophes naturelles qui deviennent plus fréquentes. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a déclaré jeudi s'attendre à ce que l'épidémie du nouveau coronavirus ait un impact négatif de 150 à 200 millions d'euros sur son résultat d'exploitation d'ici à avril prochain, en considérant que ses liaisons avec la Chine resteraient suspendues jusqu'à cette date. * AIRBUS AIR.PA a annoncé jeudi soir son intention de supprimer plus de 2.300 postes dans sa branche Défense et Espace en raison "de l'atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense". L8N2AJ62B * ACCOR ACCP.PA a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires en 2019 en dépit des perturbations qui ont pesé sur son activité en France, notamment en région parisienne, et en Chine. * BOUYGUES BOUY.PA a annoncé jeudi que sa marge devrait s'améliorer dans la construction en 2020 et qu'elle devrait être "à deux chiffres" pour sa filiale TF1, grâce notamment au développement des activités vidéo. * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a prévenu jeudi que l'épidémie de coronavirus aurait un impact estimé à environ 300 millions d'euros au premier trimestre. * CNP ASSURANCES CNPP.PA a publié jeudi un résultat net part du groupe de 1,412 milliard d'euros au titre de 2019, en hausse de 3,3%. * NEXANS NEXS.PA a fait état jeudi d'une perte nette de 118 millions d'euros en 2019 liée à des charges de réorganisation. Le fabricant de câbles vise un Ebitda compris entre 440 millions et 460 millions d'euros en 2020. * ERAMET ERMT.PA a déclaré s'attendre pour 2020 à un excédent brut d'exploitation proche de 400 millions d'euros après 630 millions en 2019, hors impact éventuel de l'épidémie de coronavirus. et * RENAULT RENA.PA - La justice française a ouvert une information judiciaire visant entre autres Carlos Ghosn dans le cadre d'une enquête portant notamment sur l'organisation de deux soirées au château de Versailles. * VALLOUREC VLLP.PA a annoncé mercredi avoir plus que doublé son résultat brut d'exploitation tout améliorant son flux de trésorerie disponible en 2019 et il a présenté un projet d'augmentation de capital d'environ 800 millions d'euros pour renforcer son bilan. * GECINA GFCP.PA a fait état mercredi d'une croissance de 9% de son actif net réévalué en 2019, générant un rendement global de 12,2% sur 12 mois. (Le communiqué: ) * TELEFONICA TEF.MC a dit jeudi s'attendre à une stabilité de son chiffre d'affaires et de son principal indicateur opérationnel en 2020 après avoir atteint ses objectifs financiers au titre de l'an dernier. * SWISS RE SRENH.S a publié jeudi une hausse moins forte que prévu de son résultat net en 2019, pénalisé par une série de catastrophes naturelles et les déboires de la flotte de 737 MAX de Boeing. * SUEZ SEVI.PA - HSBC relève sa recommandation à "achat" contre "conserver". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Rédaction de Paris)

