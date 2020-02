Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 04/02/2020 à 07:56









(Actualisé avec Atos/Worldine/Ingenico, Sanofi et Orange) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 4 février (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ATOS ATOS.PA a annoncé mrdi avoir cédé l'essentiel de sa participation dans WORLDLINE WLN.PA , soit 13,1% du capital du groupe de paiements, quelques heures après l'annonce par celui-ci du rachat amical d'INGENICO INGC.PA . Société Générale a dégradé mardi sa recommandation sur Ingenico à "conserver" contre "achat" et abaissé l'objectif de cours à 123,1 euros contre 108 euros. * SANOFI SASY.PA - Sanofi a annoncé sa mise en examen dans l'affaire de la Dépakine, au coeur d'un scandale sanitaire depuis plusieurs années. "Cette mesure lui permet de faire valoir tous ses moyens de défense et sera l'occasion de démontrer qu'il a respecté son obligation et fait preuve de transparence", a déclaré le laboratoire dans un communiqué diffusé lundi soir. * ORANGE ORAN.PA - Berenberg dégrade sa recommandation à "conserver" contre "achat" et abaisse l'objectif de cours à 14,30 euros contre 16,30 euros. * DAIMLER DAIGn.DE a déclaré lundi prévoir de reprendre le 10 février sa production en Chine, interrompue par les mesures prises face à l'épidémie de coronavirus. * BONDUELLE BOND.PA a annoncé que l'évolution de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité opérationnelle courante se situeraient, pour l'exercice 2019-2020, dans le bas de la fourchette évoquée en octobre. (Le communiqué: ). L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.99% BONDUELLE Euronext Paris +0.92% INGENICO GROUP Euronext Paris 0.00% ORANGE Euronext Paris -0.39% SANOFI Euronext Paris +0.99% WORLDLINE Euronext Paris +0.70% DAIMLER XETRA +0.37%