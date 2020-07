Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 02/07/2020 à 08:50









(Actualisé avec contrats à terme, Novartis, AB Foods, Hugo Boss) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 2 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * ALSTOM ALSO.PA a annoncé mercredi l'acquisition de la société Ibre pour étendre son expertise dans les systèmes de freinage. * ENGIE ENGIE.PA a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat avec Hannon Armstrong pour un portefeuille de 2,3 gigawatts d'énergies renouvelables aux Etats-Unis. * M6 MMTP.PA a annoncé mercredi la poursuite pour deux années supplémentaires de son partenariat avec l'enseigne d'ameublement Miliboo qui disposera d'un budget publicitaire de 2,5 millions d'euros à répartir entre les médias du groupe. * NOVARTIS NOVN.S a accepté de payer plus de 729 millions de dollars (646,6 millions d'euros) pour mettre un terme aux accusations du gouvernement américain selon lesquelles le groupe pharmaceutique suisse aurait versé des pots-de-vin à des médecins et des patients pour augmenter les ventes de ses médicaments, a annoncé mercredi le département américain de la Justice. * HUGO BOSS BOSSn.DE gagne plus de 2% dans les transactions en avant-Bourse à Francfort alors que le groupe a annoncé la nomination d'un nouveau cadre dirigeant en provenance de chez Tommy Hilfinger. * ASSOCIATED BRITISH FOODS ABF.L a indiqué jeudi que les ventes de ses magasins Primark qui ont rouvert après la levée des mesures de confinement étaient "rassurantes et encourageantes". LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris: L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.