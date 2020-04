Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 21/04/2020 à 08:25









(Actualisé avec PSA, Sika, Tullow Oil et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 21 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en nette baisse : * DANONE DANO.PA a fait état mardi de ventes supérieures à ses attentes au premier trimestre, favorisées par des effets de stockage en Europe et en Amérique du Nord sous l'effet des mesures de confinement entrées en vigueur en mars mais a fait état d'incertitudes accrues pour le deuxième trimestre et abandonné par conséquent ses objectifs financiers pour 2020. * PSA PEUP.PA a fait état mardi d'une chute de 15,6% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, reflet de l'arrêt de la production et des ventes dans de nombreux pays à cause de l'épidémie de coronavirus qui a conduit le groupe à réviser en forte baisse ses prévisions de marché pour 2020. * CARREFOUR CARR.PA a annoncé mardi que son conseil d'administration avait décidé de réduire de 50% le dividende proposé au titre de l'exercice 2019, à 0,23 euro/action contre 0,46 euro/action. * VIVENDI VIV.PA - Les actionnaires de Vivendi approuvent le versement d'un dividende de 0,60 euro par action au titre de l'exercice 2019, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. * PLASTIC OMNIUM PLOF.PA a dit mardi prévoir un chiffre d'affaires en forte décroissance au deuxième trimestre dans un marché automobile en chute de 45%. Le groupe ne demande pas de report de charges ni de prêts garantis par l'Etat et versera un dividende réduit de 34%, à 0,49 euro par action. * FDJ FDJ.PA , qui a annoncé mardi un chiffre d'affaires en baisse de 1%, à 500 millions d'euros au premier trimestre, a proposé de réduire son dividende de 30% et a reporté la publication de ses objectifs financiers annuels. * SAP SAPG.DE a annoncé mardi mettre fin de son expérience de direction duale, vieille de six mois. Christian Klein devient seul président du directoire et Jennifer Morgan quitte l'entreprise. * SIKA SIKA.S a abandonné des objectifs financiers 2020 en raison des incertitudes liées au coronavirus. * TULLOW OIL TLW.L a annnoncé mardi la nomination au poste de directeur général de Rahul Dhir, qui prendra ses fonctions le 1er juillet. Dorothy Thompson assurait l'intérim depuis la démisssion en décembre dernier de Paul McDade. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.