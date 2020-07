Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 24/07/2020 à 08:01









(Actualisé avec Thales, Schindler et Equinor) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * THALES TCFP.PA a annoncé vendredi avoir réduit ses prévisions financières annuelles après avoir vu son bénéfice chuter de plus de moitié au cours d'un premier semestre pénalisé par les retombées économiques de la crise sanitaire liée au COVID-19. * DASSAULT AVIATION AVMD.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires ajusté au premier semestre en baisse, à 2,641 milliards d'euros contre 3,058 milliards d'euros il y a un an. Le résultat opérationnel ajusté a chuté pour sa part à 55 millions d'euros au S1, contre 250 millions d'euros au S1 2019. * COMPAGNIE DES ALPES CDAF.PA , propriétaire de parcs d'attractions et de domaines skiables, a annoncé jeudi dans un communiqué une baisse de 27,8% de son chiffre d'affaires consolidé sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019-2020, à 483,5 millions d'euros, et s'est dit confiant dans sa capacité de conclure d'ici à la fin de l'exercice fiscal un accord avec tous ses créanciers. * SCHINDLER SCHP.S a fait état vendredi d'une chute de son bénéfice net au deuxième trimestre et a annoncé 2.000 suppressions d'emplois sur les deux prochaines années, le spécialiste suisse des ascenseurs souffrant des effets de la crise du coronavirus. * EQUINOR EQNR.OL a fait état vendredi d'un bénéfice d'exploitation en baisse de 89% sur un an en raison de la baisse des prix de l'énergie et des mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.