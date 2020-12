Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 10/12/2020 à 08:45









(Actualisé avec Ocado et contrats à terme) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 10 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats à terme signalent une ouverture sans grand changement: * Les VALEURS TECHNOLOGIQUES pourraient souffrir après leur net repli de la veille à Wall Street, provoqué par une plainte déposée par la Commission fédérale américaine du commerce (FTC) et un regroupement de 46 Etats américains contre Facebook FB.O pour pratiques anticoncurrentielles. * TUI GROUP TUIT.L - Le voyagiste, frappé de plein fouet par la crise sanitaire, a publié jeudi une perte annuelle de trois milliards d'euros. * OCADO OCDO.L - Le distributeur britannique a relevé jeudi son objectif d'Ebitda annuel pour la deuxième fois en deux mois grâce à l'augmentation de 34,9% des ventes de sa coentreprise avec MARKS & SPENCER MKS.L au quatrième trimestre. * SILTRONIC WAFGn.DE , seul producteur européen de plaquettes de silicium pour semi-conducteurs, a annoncé mercredi avoir accepté d'être racheté par le taïwanais GlobalWafers 6488.TWO pour 3,75 milliards d'euros. * ADP ADP.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord de rupture conventionnelle collective à l'unanimité des organisations syndicales représentatives fixant à 1.150 le nombre maximum de départs volontaires. * PSA PEUP.PA - Le groupe familial Peugeot a annoncé mercredi avoir accru sa part du capital de Peugeot SA de 2%, ce qui la porte à 14,38% et lui accorde 19,36% des droits de vote. * BIONTECH 22UAy.DE - Le laboratoire américain Pfizer PFE.N et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé mercredi que des documents liés au développement de leur vaccin contre le COVID-19 avaient été "illégalement consultés" lors d'une attaque informatique contre l'Agence européenne du médicament (EMA). * NORSK HYDRO NHY.OL a annoncé jeudi des réductions de coûts supplémentaires et un projet de développement dans le recyclage des métaux, les énergies renouvelables et les métaux. LE POINT sur les changements de recommandations à Paris L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

