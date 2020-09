Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 18/09/2020 à 08:07









(Actualisé avec Caixa/Bankia, Roche, Ericsson, Nicox et point sur les changements de recommandation à Paris) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 18 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CAIXABANK CABK.MC et BANKIA BKIA.MC - Caixabank a annoncé vendredi l'acquisition de Bankia, contrôlée par l'Etat, dans le cadre d'une opération intégralement en actions valorisant cette dernière 4,3 milliards d'euros pour donner naissance au plus grand groupe bancaire d'Espagne par les actifs. * AXA AXAF.PA a annoncé jeudi son intention de faire appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris lui ordonnant d'indemniser cinq propriétaires de restaurants contraints à la fermeture pendant l'épidémie de coronavirus. * FAURECIA EPED.PA - Fiat Chrysler Automobiles et PSA ont annoncé jeudi dans un communiqué qu'à leur demande, les actionnaires EXOR, EFP/FFP, Bpifrance et DFG avaient accepté une clause d'incessibilité de leurs actions Faurecia pour une durée de six mois. * LVMH LVMH.PA a demandé en vain au ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire de l'aider à trouver une porte de sortie à son projet de rapprochement avec le joaillier américain Tiffany TIF.N , a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant de hauts responsables français. * SAINSBURY SBRY.L - Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a déclaré jeudi soir que l'acquisition de 3,05% du capital du distributeur britannique révélée en début de journée constituait un investissement "de long terme dans le contexte hautement concurrentiel du marché britannique de la grande consommation". Le titre Sainsbury a fini la journée en hausse de 3,32%. * ROCHE ROG.S - Les traitements Actermra/Roactemra développés par le groupe pharmaceutique réduisent la probabilité que les patients souffrant de pneumonie liée au COVID-19 aient besoin d'une ventilation mécanique, a déclaré la société vendredi. * ERICSSON ERICB.ST a annoncé vendredi l'acquisition de la société CradlePoint pour une valeur d'entreprise de 1,1 milliard de dollars, une opération destinée à développer ses activités de 5G pour les entreprises. * NICOX NCOX.PA a annoncé vendredi le départ de Tomas Navratil, son vice-président exécutif et directeur de la recherche et développement au 16 octobre. Le groupe dit avoir initié une recherche pour son successeur. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: LES CHANGEMENTS de recommandations à Paris : (Marc Angrand et Blandine Hénault)

