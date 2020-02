Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 24/02/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 24 février (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * TELECOM ITALIA TLIT.MI , VODAFONE VOD.L . Un consortium emmené par la société d'investissement française Ardian est en pole position pour racheter une participation de 25% dans le premier groupe italien de tours télécoms INWIT INWT.MI dont Telecom Italia et Vodafone détiennent chacun 37,5%, ont dit à Reuters deux sources proches du dossiers. * UNICREDIT CRDI.MI , HSBC HSBA.L . L'administrateur délégué de la banque italienne UniCredit Jean-Pierre Mustier s'est retiré de la course pour prendre la direction générale du groupe bancaire britannique HSBC, a déclaré dimanche à Reuters une source proche du dossier. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR:

