BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 27/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 27 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SMCP SMCP.PA - Le propriétaire des marque de mode Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac a publié lundi soir un chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 10,6% à données comparables et présenté les principaux objectifs de son plan stratégique à l'horizon 2025, qui mise entre autres sur le développement de son réseau de magasins en Chine. * SEB SEBF.PA a publié des résultats sur neuf mois en baisse par rapport à 2019 et dit tabler pour l'ensemble de l'année sur un recul de 5% à 6% de ses ventes et de 25% à 30% de son résultat opérationnel à changes et périmètre constants. (Le communiqué: ) * BRENNTAG BNRGn.DE - Le groupe allemand de distribution de produits chimiques a annoncé lundi son intention de supprimer 1.300 postes sur environ 17.500 dans le cadre d'un plan de "transformation" censé permettre une amélioration de la rentabilité opérationnelle. FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées SEB Euronext Paris -4.09% SMCP Euronext Paris -2.73% BRENNTAG XETRA -2.28%