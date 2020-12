Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 07/12/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 7 décembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI VIV.PA . Le gouvernement italien a demandé samedi à la justice administrative de repousser sa décision sur l'opportunité d'annuler le gel des deux tiers de la participation de Vivendi dans le diffuseur italien MEDIASET MS.MI . * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA et le Crédit du Nord ont approuvé ce week-end la fusion de leurs réseaux bancaires, une mesure qui aboutira à la création d'une nouvelle banque de détail en France, rapporte dimanche le journal Les Echos https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/societe-generale-et-credit-du-nord-valident-la-fusion-de-leurs-reseaux-1271544. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a par ailleurs annoncé vendredi que les exigences de fonds propres que lui avait fixées la Banque centrale européenne (BCE) pour le 1er janvier 2021 étaient inchangées, en assurant disposer d'une "confortable" marge en la matière. et L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées MEDIASET MIL +3.68% SOCIETE GENERALE Euronext Paris +1.39% VIVENDI Euronext Paris -0.95%