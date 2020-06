Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 03/06/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * RENAULT RENA.PA - L'octroi d'une garantie publique sur le prêt de cinq milliards d'euros sollicité par le groupe automobile ne s'accompagne pas de "contraintes très difficiles", a déclaré mardi sur France Info le président du constructeur, Jean-Dominique Senard. * TECHNICOLOR TCH.PA a annoncé avoir obtenu l'ouverture d'une période de conciliation afin d'encadrer ses discussions avec ses créanciers et des investisseurs potentiels. (Le communiqué: ) * E.ON EONGn.DE a annoncé avoir achevé le rachat des parts des actionnaires minoritaires d'INNOGY IGY.DE , ce qui conduira au retrait définitif de ce dernier de la cote. * LONZA LONN.S - Le groupe suisse veut accélérer la mise au point de deux nouvelles lignes de production dédiées au candidat vaccin contre le COVID-19 de Moderna MRNA.O afin de pouvoir lancer la fabrication plus rapidement si le projet aboutit, a déclaré son président à Reuters. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +1.10% TECHNICOLOR Euronext Paris +9.43% E.ON XETRA +1.41% INNOGY XETRA 0.00% LONZA GRP SIX Swiss Exchange +0.11%