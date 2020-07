Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 20/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 20 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Le spécialiste de l'optique a annoncé samedi avoir engagé des poursuites judiciaires pour obtenir des informations auprès de GRANDVISION GVNV.AS afin d'appréhender la façon dont le groupe qu'il souhaite acquérir a géré son activité pendant la crise du Covid-19. * TOTAL TOTF.PA a annoncé vendredi la signature de l'accord de financement externe du projet Mozambique LNG, qui représente un montant de 14,9 milliards de dollars (13 milliards d'euros). * NATIXIS CNAT.PA - BPCE ne fera pas d'offre publique pour les actions Natixis qu'il ne possède pas encore, a annoncé vendredi la banque mutualiste dans un communiqué. * AIRBUS AIR.PA a annoncé dimanche la signature d'un contrat de plus de 500 millions de livres sterling (549,7 millions d'euros) avec le ministère britannique de la Défense pour le programme de satellites Skynet 6A. * MARKS & SPENCER MKS.L va annoncer cette semaine des centaines de suppressions de postes, rapporte dimanche la chaîne Sky News. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam 0.00% AIRBUS Euronext Paris -1.64% ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.30% TOTAL Euronext Paris -1.74% NATIXIS Euronext Paris +4.12% MARKS & SPENCER LSE +0.86%