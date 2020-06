Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 04/06/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 4 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH LVMH.PA étudie les moyens qui permettraient de rouvrir les négociations sur le projet de rachat du joaillier américain Tiffany TIF.N , a-t-on appris mercredi de plusieurs sources proches du dossier. * SANOFI SASY.PA ne figure pas parmi les fournisseurs de candidats vaccins retenus par la Maison-Blanche contre le nouveau coronavirus, selon le New York Times. . Les cinq finalistes seraient Moderna MRNA.O , l'université d'Oxford associée à Astrazeneca AZN.L , Johnson & Johnson JNJ.N , Merck MRK.N et Pfizer PFE.N . Le groupe français a par aileurs indiqué qu'il allait étudier les données disponibles et procéder à des consultations dans les jours à venir avant de prendre une décision sur une reprise éventuelle des essais sur l'hydroxychloroquine, a déclaré un porte-parole à Reuters. * PROSIEBENSAT.1 PSMGn.DE - L'italien MEDIASET MS.MI a encore augmenté sa participation dans le groupe allemand de télévision payante, dont il détient désormais 11,73% des droits de vote. * ATLANTIA ATL.MI - Toutes les conditions sont réunies pour retirer au groupe italien sa concession autoroutière, a déclaré mercredi le président du Conseil, Giuseppe Conte, en précisant que son gouvernement rendrait prochainement sa décision définitive. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

