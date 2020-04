Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 20/04/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 20 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * EDF EDF.PA - Le Conseil d'Etat a rejeté une requête en référé déposée par des concurrents d'EDF visant à obtenir la suspension de contrats d'approvisionnement en électricité nucléaire à un prix préalablement fixé pour tenir compte de chute de la demande à la suite des mesures de confinement liées à la crise sanitaire. * FNAC DARTY FNAC.PA a annoncé dimanche avoir obtenu un prêt garanti par l'Etat français de 500 millions d'euros, devenant l'une des premières grandes entreprises à bénéficier de ce dispositif mis en place par le gouvernement pour tenter de limiter l'impact économique de l'épidémie du nouveau coronavirus. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA - La compagnie aérienne néerlandaise KLM, qui fait partie du groupe Air France-KLM, a annoncé samedi renoncer à augmenter la prime de son directeur général, tirant ainsi les conséquences du tollé général provoqué par ce projet. * KERING PRTP.PA - Gucci, détenu par le groupe de luxe français Kering, prévoit de redémarrer la semaine prochaine ses activités de prototypage sur l'un de ses principaux sites italiens après avoir conclu un accord avec les syndicats sur les mesures de santé et de sécurité pour les travailleurs, a indiqué samedi l'entreprise. * GTT GTT.PA a publié vendredi un chiffre d'affaires du premier trimestre en hausse de 74% à 102,5 millions d'euros et a maintenu ses objectifs financiers annuels. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.