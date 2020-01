* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 16 janvier (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * CREDIT AGRICOLE CAGR.PA démantèlera le 2 mars 35% du mécanisme de garantie "switch" mis en place entre les caisses régionales et Crédit Agricole S.A, a annoncé mercredi la banque française. * AIRBUS AIR.PA estime que la demande pour son long-courrier A330neo est suffisante pour maintenir sa production stable, a déclaré mercredi à Reuters le directeur commercial du groupe européen Christian Scherer. * NEOEN NEOEN.PA - Société générale abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et relève l'objectif de cours à 30 euros contre 27,50 euros. * CAMPARI CPRI.MI - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et relève l'objectif de cours à 10 euros contre 8,50 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga, édité par)