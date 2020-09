Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 08/09/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 8 septembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * EUROPCAR MOBILITY GROUP EUCAR.PA a annoncé lundi soir l'ouverture de discussions en vue d'une restructuration de sa dette face à la lenteur de la reprise des locations de voitures dans un contexte de remontée des cas de coronavirus, notamment en France. * EDF EDF.PA a fait état lundi d'une baisse de 17,6% sur un an de sa production d'électricité nucléaire en août. * ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES BOUY.PA , ALTICE EUROPE ATCA.AS et ILIAD ILD.PA - L'Arcep, l'autorité du secteur des télécommunications en France, a confirmé lundi que les enchères pour l'attribution de fréquences 5G en France débuteraient le 29 septembre. . * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - Herbert Diess, le président du directoire du groupe automobile allemand, a assuré lundi qu'il n'avait pas l'intention de conclure un accord de coopération avec l'américain Tesla TSLA.O , coupant court aux spéculations alimentées par une rencontre avec son fondateur et directeur général, Elon Musk. * AB INBEV ABI.BR a entamé la recherche d'un successeur à son directeur général, Carlos Brito, en poste depuis 16 ans a rapporté lundi le Financial Times, précisant que le brasseur envisageait d'étudier des candidatures extérieures. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.