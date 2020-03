Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 26/03/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 26 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * JCDECAUX JCDX.PA a annoncé mercredi le retrait de sa proposition de dividende 2019 afin de renforcer sa liquidité et sa flexibilité financière et de sa prévision de croissance organique de chiffre d'affaires trimestriel. * REXEL RXL.PA - Le conseil d'administration a décidé de décaler la date de la prochaine assemblée générale au 25 juin et de décaler la proposition de dividende 2019, annonce mercredi le fournisseur de matériels électriques. * ALTRAN ALTT.PA a décidé de ne pas proposer le paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 en raison des incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus. * ADP ADP.PA a annoncé que l'aéroport d'Orly sera temporairement fermé à compter du 31 mars prochain en raison de la pandémie de coronavirus. * COLAS COLP.PA a annoncé mercredi la suspension de ses perspectives 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. * NEOEN NEOEN.PA a prévenu mercredi que la pandémie de coronavirus entraînerait des retards dans la construction et la mise en service de ses projets, ce qui a contraint le producteur indépendant d'énergies renouvelables à revoir à la baisse ses prévisions. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga, édité par)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -3.26% ALTRAN TECHNO. Euronext Paris +0.07% JCDECAUX SA. Euronext Paris -3.96% NEOEN Euronext Paris +0.18% COLAS Euronext Paris +3.42% REXEL Euronext Paris +7.23%