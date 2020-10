Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 12/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 12 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * SUEZ SEVI.PA - VEOLIA VIE.PA et ENGIE ENGIE.PA ont annoncé vendredi leur intention de faire appel de l'ordonnance du tribunal de Paris suspendant les effets de la cession de la majorité des actions Suez détenues par Engie à Veolia VIE.PA . * AIRBUS AIR.PA a annoncé vendredi avoir livré 341 appareils sur les neuf premiers mois de l'année, soit un recul d'environ 40% par rapport à la même période de l'année dernière (571 avions livrés). Le nouveau commissaire européen au Commerce a également appelé les Etats-Unis à lever les droits de douane sur plus de sept milliards de dollars de produits européens sous peine de se voir imposer des droits de douane supplémentaires sur les exportations vers l'Europe, plaidant pour une résolution du litige entre Airbus et Boeing. * RENAULT RENA.PA - Fitch a abaissé vendredi la note du groupe automobile de BB+ à BB avec une perspective négative en arguant d'une forte détérioration des critères clé d'évaluation et de la perspective encore lointaine d'une reprise solide et durable. (Le communiqué: ) * EURAZEO EURA.PA a annoncé vendredi avoir signé un accord d'exclusivité en vue d'un investissement dans Questel, fournisseur de logiciels et de services à valeur ajoutée dédiés aux brevets et aux marques. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N2H03MQ (Marc Angrand)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.21% ENGIE Euronext Paris +0.08% EURAZEO Euronext Paris -1.31% RENAULT Euronext Paris -3.35% SUEZ Euronext Paris -0.62% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.92%