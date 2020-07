Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 22/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 22 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VALEO VLOF.PA a annoncé mardi avoir accusé au premier semestre une lourde perte nette à cause de la crise du coronavirus et avoir engagé un vaste plan d'action pour réduire ses coûts et préserver sa trésorerie. L'équipementier automobile a supprimé 2.000 emplois en France au premier semestre, a déclaré son PDG, Jacques Aschenbroich, lors d'une téléconférence. * ALSTOM ALSO.PA - Le PDG du groupe industriel, Henri Poupart-Lafarge, doit s'exprimer mercredi devant la Commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. * AST GROUPE AST.PA , troisième constructeur de maisons individuelles en France, a dit mardi avoir affiché une bonne résistance de son activité sur le premier semestre avec un chiffre d'affaires en baisse de 25% à près de 81 millions d'euros malgré un deuxième trimestre marqué par la crise sanitaire. * ROCHE-BOBOIS RBO.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires au S1 2020 à 109,6 milliards d'euros, un rattrapage commercial confirmé avec un record de prises de commandes au mois de juin et une hausse de la trésorerie à fin juin (+9,2 millions d'euros hors PGE). * UBISOFT UBIP.PA , SOITEC SOIT.PA (CA du T1) et INGENICO INGC.PA (résultats du S1) publieront après la clôture de la Bourse de Paris. * SANTANDER SAN.MC - L'accord entre dirigeants européens sur un plan de relance économique de 750 milliards d'euros, financé par une dette commune, devrait favoriser le début d'un mouvement de consolidation entre les banques de la zone euro, a déclaré mardi la présidente de Santander, Ana Botin, à Reuters. * ENI ENI.MI SHELL RDSa.L - Le parquet de Milan a requis mardi huit ans de prison contre l'administrateur délégué d'Eni, Claudio Descalzi, et 900.000 euros d'amende chacun contre le groupe pétrolier italien et son homologue anglo-néerlandais Shell dans un procès pour des soupçons de corruption dans un contrat au Nigeria. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

