* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 6 août (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SIEMENS SIEGn.DE - Le remplacement de Joe Kaeser par Roland Busch à la présidence du directoire sera effective après l'assemblée générale annuelle du 5 février 2021, a fait savoir mercredi le conglomérat allemand, qui a annoncé parallèlement plusieurs changements à venir dans son équipe de direction. * PIRELLI PIRC.MI a abaissé mercredi ses prévisions de marge opérationnelle et de génération de trésorerie en raison de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités au deuxième trimestre. * CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA , AXA AXAF.PA et EUROFINS SCIENTIFIC EIFI.PA doivent publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse de Paris. Egalement au programme, ailleurs en Europe, les résultats de SIEMENS SIEGN,.DE , LUFTHANSA LHAG.DE , ADIDAS ADGn.DE , UNICREDIT CRDI.MI ET ING INGA.AS , entre autres. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

