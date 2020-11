Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) Reuters • 06/11/2020 à 06:59









(Actualisé avec AstraZeneca et Thales) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 6 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * NATIXIS CNAT.PA a publié jeudi soir des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et annoncé son intention de se désengager du capital de la société de gestion H2O. * JCDECAUX JCDX.PA a fait état d'une chute de 38% de son chiffre d'affaires en données organiques au troisième trimestre. * EURONEXT ENX.PA a annoncé jeudi une hausse de 10,6% sur un an de son bénéfice net au troisième trimestre, à 70,2 millions d'euros, et une hausse de 13,8% de son bénéfice net ajusté par action, à 1,12 euro. * ADP ADP.PA - L'opérateur aéroportuaire a déclaré jeudi qu'il prévoyait désormais que le trafic aérien ne retrouverait son niveau de 2019 qu'à la fin de la période 2024-2027. * ASTRAZENECA AZN.L envisage de débuter des examens cliniques en Chine sur son candidat vaccin contre le COVID-19 cette année, le groupe pharmaceutique se préparant à déployer son vaccin à l'échelle mondiale, a déclaré vendredi l'un de ses dirigeants. * RSA RSA.L - L'assureur britannique a annoncé jeudi soir avoir reçu une offre de rachat de la part d'un consortium rassemblant le canadien Intact Financial OFC.TO et le danois TRYG TRYG.CO . * IAG ICAG.L - British Airways, filiale du groupe, a annoncé qu'il allait réduire son programme de dessertes en novembre après les nouvelles restrictions de circulation décidées par le gouvernement britannique. Selon Sky News, cette réduction se traduira par du chômage partiel. * LEONARDO LDOF.MI - Le groupe italien de défense a promis jeudi d'améliorer son flux de tr&ésorerie disponible, notamment en insistant pour obtenir le paiement de créances de l'Etat et de clients militaires, après un "free cash-flow" négatif de 2,6 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année. * BANCO BPM BAMI.MI - La banque italienne a publié un bénéfice trimestriel en hausse de 60% sur un angrâce à la croissance de ses revenus et à la réduction de ses coûts, qui a compensé l'augmentation du coût du risque. * THALES TCFP.PA - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et remonte son objectif de cours à 80 euros contre 78 euros. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

