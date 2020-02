Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 17/02/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 17 février (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA : Les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient relever de 10% à 15% les droits de douane sur les avions importés de l'Union européenne à partir du 18 mars, accentuant ainsi la pression sur Bruxelles dans le cadre du conflit sur les subventions accordées à Airbus. * CARREFOUR CARR.PA a annoncé dimanche le rachat au Brésil de 30 magasins du distributeur Makro, pour un prix de 1,95 milliard de Reais (environ 420 millions d'euros), payé en numéraire. * SAFRAN SAF.PA - le gouvernement américain envisage d'opposer son veto à la livraison à la Chine de moteurs produits par CMFI, une coentreprises entre General Electric Co GE.N et Safran Aircraft Engines. Ces moteurs doivent équiper le futur avion de ligne chinois COMAC C919. *ALSTOM ALSO.PA est sur le point de conclure un accord pour acheter les activités ferroviaires de Bombardier BBDb.TO , une opération évaluée à quelque sept milliards de dollars sur la base de la valeur d'entreprise, a-t-on déclaré à Reuters de source proche du dossier. L'annonce pourrait être faite dès lundi. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.