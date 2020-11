Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 10/11/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 10 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SAINT-GOBAIN SGOB.PA a annoncé lundi être entré en négociations exclusives avec le fonds allemand Mutares en vue de lui céder Lapeyre, chaîne de magasins d'aménagement de la maison en France. * WORLDLINE WLN.PA détient 93,91% du capital d'INGENICO INGC.PA à l'issue de son offre, qui avait été rouverte fin octobre, a annoncé l'Autorité des marchés financiers dans un avis publié lundi. * NEOEN NEOEN.PA a publié lundi un chiffre d'affaires consolidé de 66,9 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 1% par rapport à la même période il y a un an et a confirmé son objectif d'Ebitda pour 2020. * ROTHSCHILD & CO ROTH.PA a publié lundi des revenus du troisième trimestre en hausse de 6% à 403,7 millions d'euros mais en repli de 3% à 1,24 milliard d'euros pour les neuf premiers mois de l'année. (Le communiqué: https://bit.ly/2IjN7RD) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

