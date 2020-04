Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 29/04/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 29 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * CARREFOUR CARR.PA a publié mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7,8% sur un an à données comparables, disant avoir enregistré une performance solide au cours des premiers mois de l'année et bénéficié des achats de précaution en mars dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. * AIRBUS AIR.PA et DEUTSCHE BANK DBKGn.DE , entre autres, doivent publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture des marchés européens. * IAG ICAG.L a annoncé le lancement d'un plan de restructuration qui pourrait aboutir à 12.000 suppressions d'emplois au sein de British Airways, sa principale filiale devant Iberia. * ATLANTIA ATL.MI - Le groupe italien a déclaré s'attendre à une perte de chiffre d'affaires de trois milliards d'euros cette année en raison de la chute du trafic routier lié à la pandémie de coronavirus et dit prévoir deux milliards d'économies. * TELEPERFORMANCE TEPRF.PA a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 6,5% (+6,2% à données comparables) mais a lancé un programme de réduction de coûts de 250 millions d'euros et gelé ses investissements, disant s'attendre à un deuxième trimestre plus difficile avant un redémarrage au second semestre. * SEB SEBF.PA a publié un chiffre d'affaires en baisse de 15,6% sur les trois premiers mois de l'année et anticipe pour avril-juin une perte de chiffre d'affaires de 450 à 500 millions d'euros et un résultat opérationnel négatif. * VERALLIA VRLA.PA , qui a suspendu ses prévisions au début du mois, a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 1,9% (+4% en organique) et fait état d'une amélioration de sa marge d'Ebitda à 23,5%. (Le communiqué: ) * ELIS ELIS.PA a fait état d'une baisse de 2,3% de son chiffre d'affaires trimestriel (-1,8% en organique) et s'attend à une baisse plus marquée au deuxième trimestre avec un point bas en avril, précisant que chaque euro de chiffre d'affaires perdu devrait amputer son excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 0,50 euro. * M6 MMTP.PA a publié un chiffre d'affaires en baisse de 7,1% sur janvier-mars et dit s'attendre à une baisse significatives de ses recettes publicitaires au deuxième trimestre. * TARKETT TKTT.PA a fait état mardi d'une stabilité de sa marge d'Ebitda au premier trimestre par rapport à la même période de l'an dernier malgré une baisse de 2,2% de son chiffre d'affaires (-2,9% à données comparables) mais a lancé un programme de réduction de coûts pour s'adapter à la baisse de la demande prévue au deuxième trimestre et préserver sa trésorerie. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées ATLANTIA MIL +4.92% AIRBUS Euronext Paris +3.54% CARREFOUR Euronext Paris +0.98% ELIS Euronext Paris +3.28% METROPOLE TELE Euronext Paris +2.56% SEB Euronext Paris +1.03% TELEPERFORMANCE Euronext Paris +0.05% TARKETT Euronext Paris +4.38% VERALLIA Euronext Paris 0.00% DEUTSCHE BANK XETRA +3.42%