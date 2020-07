Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 31/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 31 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * L'ORÉAL OREP.PA a annoncé jeudi soir un recul plus marqué que prévu de son activité au deuxième trimestre, même si le numéro un mondial des cosmétiques est parvenu à contenir l'érosion de ses marges en dépit de la fermeture des magasins au plus fort de la pandémie du coronavirus. * VIVENDI VIV.PA pourrait introduire en Bourse Universal Music Group (UMG), son joyau, avant 2023 si les conditions le permettent, a déclaré jeudi le président du directoire du groupe français, Arnaud de Puyfontaine, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, qui ont témoigné de la résistance du label musical. Globalement, le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% en données constantes à 7,58 milliards d'euros tandis que son bénéfice d'exploitation (Ebita) a baissé de 3,8% à 735 millions d'euros. * ALTICE EUROPE ATCA.AS a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes, le groupe de télécoms étant parvenu à contenir l'impact de la crise liée au nouveau coronavirus sur ses ventes et ses profits en recrutant de nouveaux abonnés. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA , qui publiait jeudi ses résultats pour le deuxième trimestre, fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 83%, à 1,182 milliard d'euros, frappé de plein fouet par les effets de la pandémie de coronavirus. Par ailleurs, KLM, la filiale d'Air France-KLM, s'apprête à supprimer 1.100 postes pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, rapporte jeudi soir la chaîne néerlandaise de télévision NOS citant des sources proches du dossier. * ENGIE ENGIE.PA fera vendredi des annonces sur l'avenir de ses activités de services lors de la publication de ses résultats semestriels, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier, l'une d'elles indiquant que le groupe s'oriente à terme vers une introduction en Bourse. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA et AMUNDI AMUN.PA ont annoncé jeudi avoir signé un nouvel accord de distribution dans la gestion d'actifs et les services titres pour une durée de cinq ans. * EDF EDF.PA - La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé jeudi qu'elle sanctionnait EDF et son ancien président-directeur général Henri Proglio pour diffusion d'une fausse information concernant le projet de construction d'une centrale nucléaire à Hinkley Point, au Royaume-Uni. * LAGARDÈRE LAGA.PA a publié jeudi une perte nette part du groupe de 481 millions d'euros au S1 contre un bénéfice net part du groupe de 52 millions d'euros il y a un an. le groupe a dit évoluer dans un environnement incertain pour le S2 2020, dans un contexte de poursuite de la contagion de la pandémie de COVID-19. * SAINT-GOBAIN SGOB.PA a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda en baisse au premier semestre, à respectivement 17,76 milliards d'euros et 1,64 milliard d'euros et a constaté une reprise de la croissance des ventes et du résultats d'exploitation en juin. * KORIAN KORI.PA a annoncé jeudi une marge en baisse de 250 pdb au S1 et une croissance organique de 1%. Le groupe a annoncé qu'il donnerait ses objectifs de CA et de marge pour l'année lors de la publication des résultats du T3. * WENDEL MWDP.PA a publié jeudi un CA consolidé de 3,593 milliards d'euros, en baisse de 10,2% et une perte nette consolidée de 279,3 millions d'euros et de 203,7 millions d'euros en part du groupe. Le dividende est maintenu à 2,8 euros par action, comme l'an dernier. * TECHNICOLOR TCH.PA a publié jeudi un Ebitda ajusté de 53 millions d'euros, en baisse de 49% à taux constants, impacté par la baisse des volumes d'activité. * BNP PARIBAS BNPP.PA , VINCI SGEF.PA , AMUNDI AMUN.PA , ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA , LEGRAND LEGD.PA et ENGIE ENGIE.PA , entre autres, doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse de Paris. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.