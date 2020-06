Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 19/06/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 19 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AXA AXAF.PA a annoncé jeudi le lancement d'une collaboration avec Western Union WU.N afin de proposer des produits d'assurance aux utilisateurs de cette société spécialisée dans les transferts de fonds. * L'OREAL OREP.PA a annoncé jeudi la signature d'un accord pour l'acquisition de Thayers Natural Remedies, une marque américaine de soin de la peau qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 44 millions de dollars. (Le communiqué: https://bit.ly/2CcVafw) * ALSTOM ALSO.PA - Le projet de cession de la division ferroviaire de Bombardier BBDb.TO au français Alstom est "quasiment sur la voie" de son calendrier original, a déclaré jeudi le président-directeur général du groupe canadien, Eric Martel, lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Alstom, RATP Dev et ComfortDelGro Transit ont par ailleurs annoncé un partenariat pour répondre aux appels d'offres du Grand Paris Express. * ICADE ICAD.PA a remporté deux appels d'offres, l'un avec le CHU de Rennes pour la construction d'un plateau technique et l'autre avec l'UNESCO pour la réhabilitation d'un bâtiment, a indiqué jeudi le groupe immobilier. (Le communiqué: https://bit.ly/2zMAkTy) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.30% AXA Euronext Paris -0.73% ICADE Euronext Paris -2.15% L'OREAL Euronext Paris +0.14%