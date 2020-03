Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 31/03/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 31 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * L'ORÉAL OREP.PA a annoncé lundi la suspension de ses prévisions pour 2020 en raison de l'épidémie due au coronavirus et s'attend à une baisse de 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. * HERMÈS HRMS.PA a annoncé lundi qu'il allait ramener sa proposition de dividende de 5 euros par action à 4,55 euros, soit le niveau versé en 2019, et que ses gérants renonçaient à toute augmentation et percevraient cette année une rémunération totale identique à celle de l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. * KERING PRTP.PA a annoncé le report de deux mois, au 23 juin, de son assemblée générale annuelle, sans préciser ses intentions en matière de dividende. * ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Le conseil d'administration a décidé lundi de réévaluer à une date ultérieure sa décision concernant la distribution d'un dividende, en raison de l'épidémie de coronavirus. * EURONEXT ENX.PA a annoncé lundi renoncer à faire une offre sur l'opérateur boursier espagnol BME (Bolsas y Mercados Españoles) BME.MC , laissant ainsi le champ libre au suisse SIX. * RALLYE GENC.PA , maison mère de CASINO CASP.PA , a précisé lundi soir avoir annulé la ligne de financement conclue avec EP Investment, contrôlée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, pour la remplacer par la ligne conclue avec Fimalac. * VRANKEN-POMMERY VRKP.PA - Le groupe de vins et de spiritueux a annoncé lundi qu'il ne proposerait pas de dividende au titre de l'exercice 2019 en raison de la crise du coronavirus et du recours aux aides de l'Etat pour le chômage partiel. Il a fait état pour 2019 d'un recul de 8,6% de son chiffre d'affaires à 274,6 millions d'euros et d'un résultat opérationnel courant retraité en hausse de 2,1% à €24,7 millions. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCHA.MI - Les principaux dirigeants de FCA vont provisoirement baisser leur rémunération pour préserver la solidité financière du groupe automobile italo-américain pendant la crise liée à la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi l'administrateur délégué aux employés. * ASTON MARTIN AML.L a annoncé lundi soir un projet d'augmentation de capital par émission de bons de souscription pour un montant de 536 millions de livres (602 millions d'euros environ). * STANDARD CHARTERED STAN.L a informé ses salariés d'un gel de deux mois de tous les recrutements internes et externes et d'une possible diminution des bonus cette année, selon une note interne que Reuters a pu consulter. * ZALANDO ZALG.DE - Le spécialiste allemand de la vente de vêtements en ligne a déclaré lundi s'attendre à un chiffre d'affaires et à un bénéfice d'exploitation (Ebit) au premier trimestre significativement inférieurs au consensus des analystes à la date du 11 mars. Il prévoit en outre de ne pas être en mesure d'atteindre ses objectifs annuels annoncés fin février. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

