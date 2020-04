Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 17/04/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 17 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH LVMH.PA a annoncé jeudi un recul de 17% de son activité à données comparables en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus, les fermetures imposées par les gouvernements en Europe l'ayant amené à fermer des boutiques et des sites de production. * L'OREAL OREP.PA a publié jeudi une baisse de 4,8% de son chiffre d'affaires à données comparables au premier trimestre et, fort des signes encourageants observés en Chine, le groupe s'attend à une reprise rapide des ventes de cosmétiques une fois les mesures de confinement levées. * REMY COINTREAU RCOP.PA a annoncé jeudi une baisse de dividende à 1 euro pour l'exercice 2019/2020 contre 2,65 euros lors de l'exercice précédent et un gel de la rémunération fixe des dirigeants pour douze mois et une baisse de leurs rémunérations variables. * MAISONS DU MONDE MDM.PA a fait état jeudi d'une baisse de 13% de son chiffre d'affaires trimestriel en raison des fermetures de magasins liées à la pandémie. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

