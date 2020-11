Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 23/11/2020 à 06:42









PARIS, 23 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ZURICH INSURANCE GROUP ZURN.S est en discussions avancées en vue de l'acquisition des activités d'assurance dommages de l'américain MetLife MET.N pour près de quatre milliards de dollars (3,4 milliards d'euros), selon plusieurs sources proches du dossier. * JCDECAUX JCDX.PA - S&P a abaissé la perspective de la note du groupe à "négative" contre "stable".

