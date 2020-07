Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 28/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 28 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * LVMH LVMH.PA a annoncé lundi un recul de 38% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 7,8 milliards d'euros, en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. Le numéro un mondial du luxe a déclaré observer des "signes vigoureux" de reprise depuis juin, qu'il espère voir se confirmer au cours des prochains mois. * MICHELIN MICP.PA a fait état lundi d'une chute de 78,4% de son résultat opérationnel au premier semestre, conséquence du coup d'arrêt du marché automobile provoqué par l'épidémie de coronavirus. * ALSTOM ALSO.PA - Les autorités européennes de la concurrence s'apprêtent à approuver l'offre d'Alstom sur la division ferroviaire du canadien Bombardier BBDb.TO , a-t-on appris lundi auprès de sources proches du dossier. * ADP ADP.PA - Le gestionnaire des aéroports parisiens a fait état lundi d'une perte nette de 543 millions d'euros au titre du premier semestre en raison notamment de la crise du coronavirus et a prévenu qu'un retour du trafic au niveau d'avant-crise pourrait prendre jusqu'à sept ans. * ALTICE ATCA.AS va céder des droits de retransmission des compétitions européennes de football à Mediapro mais diffusera la chaîne Telefoot créée par ce dernier, qui a enlevé les droits de la Ligue 1, ont annoncé les deux groupes lundi. * IMERYS IMTP.PA a annoncé lundi un chiffre d'affaires en baisse de 16% à 1,9 milliard d'euros au premier semestre, fortement affecté par le COVID-19 au deuxième trimestre (-23,5%). * EUROPCAR EUCAR.PA - La société d'investissements Eurazeo EURA.PA a demandé aux candidats intéressés par un rachat d'Europcar de soumettre une offre définitive en septembre, ont dit à Reuters des sources proches du dossier. * MONCLER MONC.MI - Le groupe italien de prêt-à-porter haut de gamme a publié lundi la première perte d'exploitation de son histoire au titre du premier semestre avec une forte accélération de la chute de ses ventes au deuxième trimestre, de l'ordre de 50%, en raison de l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Moncler a affiché une perte 35,5 millions d'euros au premier semestre à la suite d'une dépréciation de 30 millions sur ses invendus. Il n'a pas fourni de prévisions pour le reste de l'année. * INTESA SANPAOLO ISP.MI UBI BANCA UBI.MI - La Consob, autorité des marchés financiers en Italie, a prolongé de deux jours la période de validité de l'offre d'Intesa sur UBI Banca afin de permettre aux actionnaires de cette dernière de disposer de toutes les informations nécessaires. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a versé au total plus de 9,8 milliards de dollars (8,34 milliards d'euros) d'indemnités aux Etats-Unis aux propriétaires de véhicules diesel concernés par le scandale des émissions polluantes de ses moteurs, a annoncé lundi la commission fédérale du Commerce (FTC). * PSA PEUP.PA et REXEL RXL.PA publient leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse de Paris. * CARREFOUR CARR.PA , KERING PRTP.PA , EUROPCAR EUCAR.PA , BUREAU VERITAS BVI.PA , NEXITY NEXI.PA et M6 MMTP.PA publieront les leurs après la clôture. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.