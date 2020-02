Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 11/02/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 11 février (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * MICHELIN MICP.PA a fait état lundi de résultats annuels en ligne avec ses attentes mais s'attend en 2020 à un résultat opérationnel en léger retrait, à parités constantes, hors impact de la crise du coronavirus en Chine. * ADP ADP.PA a annoncé lundi un résultat net part du groupe en baisse de 3,5% en 2019, à 588 millions d'euros. Le directeur financier du groupe a précisé que l'impact du coronavirus était limité à ce stade mais pourrait s'amplifier dans les semaines à venir. * IPSOS ISOS.PA a annoncé lundi une prise de participation majoritaire dans Askia, un fournisseur de technologies dans l'industrie des études de marché qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros. * MONCLER MONC.MI a annoncé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre en hausse de 13% à taux de change constants, un chiffre légèrement supérieur aux attentes, mais a fait part de ses craintes concernant les répercussions du coronavirus sur ses ventes en 2020. * CARREFOUR BRASIL CRFB3.SA , filiale de CARREFOUR CARR.PA , a confirmé lundi avoir ouvert des discussions portant sur la reprise de points de vente appartenant à son concurrent Makro tout en démentant des informations parues la semaine dernière dans la presse locale. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Laetitia Volga, édité par)

Valeurs associées MONCLER MIL +2.22% ADP Euronext Paris -1.27% CARREFOUR Euronext Paris -0.71% IPSOS Euronext Paris -0.17% MICHELIN N Euronext Paris -0.09%