* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 21 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * VIVENDI VIV.PA , qui a fait état mardi d'une croissance inattendue de 0,7% à changes constants de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, a annoncé son intention d'introduire sa division musicale Universal Music Group (UMG)en Bourse en 2022. * VINCI SGEF.PA a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse de près de 12% au titre des neuf premiers mois de l'année, à 30,8 milliards d'euros, confirmant la baisse "significative" de ses résultats annoncée pour 2020 en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement. * ALSTOM ALSO.PA a annoncé la signature d'une lettre d'intention pour la construction d'un métro aérien à Bagdad. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a engagé des discussions préliminaires avec des acheteurs potentiels de la marque de motos Ducati afin d'évaluer leur intérêt, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. * ATLANTIA ATL.MI - Le groupe italien a annoncé mardi qu'il prolongeait jusqu'au 27 octobre ses discussions avec le consortium emmené par la Caisse italienne des dépôts en vue d'une reprise de sa participation dans sa filiale d'autoroutes. * RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ GDSF.PA a publié mardi un bénéfice d'exploitation annuel en hausse de 17,7% à 184,7 millions d'euros. * SOMFY DAMA.PA a relevé ses prévisions de résultats annuels après une hausse de 2,3% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année. * CARMAT ALCAR.PA a annoncé avoir obtenu le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et du Comité de Protection des Personnes (CPP) Ouest III de réaliser des implantations de son dispositif dans le cadre de l'étude PIVOT en France. (Le communiqué: ) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées ATLANTIA MIL -3.17% CARMAT Euronext Paris -0.71% ALSTOM Euronext Paris -2.24% VINCI Euronext Paris +0.68% RAMSAY GENERALE Euronext Paris 0.00% SOMFY Euronext Paris +1.66% VIVENDI Euronext Paris -0.52% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.62%