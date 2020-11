Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 09/11/2020 à 06:24









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS AIR.PA a fait état vendredi de 308 commandes nettes sur les dix premiers mois de l'année. * VOLKSWAGEN VOWG_p.DE - La filiale de camions TRATON 8TRA.DE du groupe automobile a annoncé samedi avoir signé un accord de fusion avec son concurrent américain Navistar International NAV.N . * G4S GFS.L - Le groupe canadien GardaWorld, qui a lancé le mois dernier une offre d'achat hostile de près de trois milliards de livres sterling (3,33 milliards d'euros) sur le britannique, a annoncé dimanche le prolongement de cette offre après les rejets répétés de sa cible. * EURAZEO EURA.PA - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.54% EURAZEO Euronext Paris -1.17% VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% G4S LSE -0.49% TRATON XETRA +0.33% VOLKSWAGEN VZ XETRA -2.03%