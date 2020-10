Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 09/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 9 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ZALANDO ZALG.DE a relevé jeudi ses prévisions annuelles grâce un troisième trimestre solide. Le spécialiste de la vente de prêt-à-porter en ligne table sur un bénéfice d'exploitation compris entre 375 et 425 millions d'euros contre une précédente fourchette de 250 à 300 millions. * PANDORA PNDORA.CO a révisé à la hausse son objectif de bénéfice après avoir enregistré une augmentation de ses ventes et une forte poussée de son activité en ligne au troisième trimestre, a fait état jeudi le bijoutier danois. * NOVO NORDISK NOVOb.CO - Le groupe pharmaceutique danois a annoncé jeudi avoir revu à la hausse ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel pour 2020 après des résultats en hausse au troisième trimestre. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées PANDORA Tradegate +3.05% NOVO-N.DKK1'B' LSE 0.00% ZALANDO XETRA +2.62% PANDORA LSE Intl -2.11%