Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 14/07/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 14 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * Le SECTEUR DE LA TECHNOLOGIE .SX8P pourrait être pénalisé par le repli brutal des grands noms technologiques en fin de séance lundi à Wall Street. * ENEL ENEI.MI a reçu une marque d'intérêt du fonds Wren House pour sa participation de 50% dans l'opérateur télécoms Open Fiber, ont rapporté lundi deux sources à Reuters. * SOLOCAL LOCAL.PA a annoncé lundi que l'assemblée unique des obligataires avait approuvé à l'unanimité le projet de modification du plan de sauvegarde financière qui doit être encore soumis au vote des actionnaires du groupe lors de l'assemblée générale du 24 juillet. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Patrick Vignal)

Valeurs associées ENEL MIL +1.15% SOLOCAL Euronext Paris -6.33% STXE6Tec EUR P DJ STOXX +1.73%