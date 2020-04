Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 28/04/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 28 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * THALES TCFP.PA , CAPGEMINI CAPP.PA , HSBC HSBA.L , UBS UBSG.S et BP BP.L , entre autres, doivent publier leur chiffre d'affaires ou leurs résultats complets du premier trimestre avant l'ouvertures marchés européens. CARREFOUR CARR.PA publiera son chiffre d'affaires après la clôture. * CASINO CASP.PA a reporté de près d'un mois, au 17 juin, son assemblée générale annuelle et annoncé que son PDG, Jean-Charles Naouri, réduirait de 25% sa rémunération en avril et en mai. * EURAZEO EURA.PA a annoncé lundi que les cessions initialement prévues cette année seraient probablement décalées dans l'attente de conditions de marché plus favorables. * EUROPCAR MOBILITY GROUP EUCAR.PA - Eurazeo, actionnaire minoritaire du groupe de location automobile, a déclaré lundi s'être engagé à participer à un plan de soutien global aux côtés de l'Etat et d'un groupe de banques. * CONTINENTAL CONG.DE a annoncé lundi que les perturbations liées au coronavirus le contraignaient à renoncer à ses prévisions pour l'exercice en cours, malgré un premier trimestre meilleur qu'attendu. * ALLIANZ ALVG.DE BBVA BBVA.MC - L'assureur allemand Allianz a conclu un accord avec la banque espagnole BBVA pour investir dans son activité de bancassurance via une coentreprise dont il va acquérir 50% plus une action pour 277 millions d'euros, auxquels pourront s'ajouter 100 millions supplémentaires en fonction de la réalisation de certains objectifs. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

