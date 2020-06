Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 15/06/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 15 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * ASTRAZENECA AZN.L a signé avec l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas un contrat portant sur la fournitures de 400 millions de doses du vaccin qu'il développe en partenariat avec l'université d'Oxford, ont annoncé samedi les pays signataires et le groupe pharmaceutique. * PSA PEUP.PA a annoncé samedi travailler à une solution alternative au transfert de salariés polonais sur son site de Hordain, dans le Nord de la France, destiné à accompagner la montée en cadence de la production de l'usine après l'arrêt provoqué par le coronavirus. Cette décision a provoqué une vive émotion chez certains syndicats et au sein du gouvernement, et le groupe aura recours à la place à des intérimaires. * Orange ORAN.PA considère qu'il pourrait développer sa présence en Afrique et se donne quelques mois pour y avancer ses pions, a déclaré son PDG, Stéphane Richard, dans un entretien accordé aux Echos. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Marc Angrand)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.29% PEUGEOT Euronext Paris +4.18% ASTRAZENECA LSE -0.92%