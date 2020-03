Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 04/03/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 4 mars (Reuters) - Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * BIOMÉRIEUX BIOX.PA - De source bancaire, on indique mardi que le groupe industriel Marcel Dassault (GIMD) annonce le lancement d'un placement de 600.000 actions Biomérieux, représentant environ 0,5% du capital de l'entreprise française spécialisée dans le diagnostic in vitro. * EXOR EXOR.MI , la holding financière de la famille italienne Agnelli, a annoncé mardi avoir signé un mémorandum d'accord (MoU) avec l'assureur français Covéa pour lui céder sa filiale de réassurance PartnerRe pour 9 milliards de dollars en cash (environ 7,3 milliards d'euros). L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Patrick Vignal)

Valeurs associées EXOR MIL +0.73% BIOMERIEUX Euronext Paris +1.50%