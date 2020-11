Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 03/11/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 3 novembre (Reuters) - Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * BNP PARIBAS BNPP.PA ou encore BAYER BAYGn.DE publieront leurs résultats du troisième trimestre avant l'ouverture tandis qu'ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA fera état de son chiffre d'affaires trimestriel. * MERCIALYS MERY.PA a annoncé lundi la suspension de ses objectifs annuels en raison des nouvelles mesures de confinement adoptées en France. (Le communiqué: https://bit.ly/2TOF3KR) * VILMORIN VILM.PA a annoncé lundi une croissance de 6,7% de son chiffre d'affaires trimestriel à données comparables et a confirmé ses objectifs annuels. (Le communiqué: https://bit.ly/363fdIS) L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service marchés)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.