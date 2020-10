Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 23/10/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 23 octobre (Reuters) - Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * KERING PRTP.PA a fait état jeudi d'un redressement net de son activité trimestrielle portée par une très forte croissance de ses ventes en Chine continentale et le rebond de la demande en Amérique du Nord, battant ainsi les estimations en dépit de la performance ralentie de Gucci, sa marque vedette. * ACCOR ACCP.PA , premier groupe hôtelier européen, a annoncé jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, le recul de la clientèle de loisirs et l'introduction des nouvelles restrictions liées au COVID-19 ayant ralenti la reprise de ses activités vers la fin de la période. * L'OREAL OREP.PA , le géant des cosmétiques, a annoncé jeudi un rebond de ses ventes au troisième trimestre après l'effondrement provoqué par la crise du coronavirus au cours des trois mois précédents, avec un chiffre d'affaires en hausse de 1,6% en données comparables sur la période juillet-septembre. * MICHELIN MICP.PA , ébranlé au début de l'année par la crise du coronavirus comme l'ensemble du secteur automobile mondial, a fait état jeudi d'un redressement de la demande en pneumatiques plus marqué que prévu et relevé du coup ses objectifs 2020. * LVMH LVMH.PA a annoncé jeudi le versement d'un acompte sur dividende de 2 euros par action le 3 décembre. * AIRBUS AIR.PA a demandé à ses fournisseurs de se tenir prêts à répondre à une production mensuelle de 47 avions de la famille A320, contre 40 actuellement, dès lors que la demande se sera redressée après la crise du coronavirus, a dit l'avionneur, ajoutant qu'une telle accélération de cadence n'interviendrait pas avant juillet 2021. * ELIS ELIS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en repli de 10,6% en données organiques au troisième trimestre. * BUREAU VERITAS BVI.PA a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel de 1,148 milliard d'euros, en baisse de 4,4% sur une base organique et de 9,6% par rapport à l'exercice précédent. * IPSOS ISOS.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaire de 468,6 millions d'euros au troisième trimestre, en recul de 3,3% à taux de change et périmètre constants. (Le communiqué: https://bit.ly/3kny3jw) * MONCLER MONC.MI a dégagé un chiffre d'affaires meilleur que prévu au troisième trimestre mais le groupe de mode italien, connu pour ses doudounes haut de gamme, n'a pas fourni de prévisions pour le dernier trimestre de l'année en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Service Marchés)

Valeurs associées MONCLER MIL -0.35% ACCOR Euronext Paris +0.94% AIRBUS Euronext Paris +0.61% BUREAU VERITAS Euronext Paris +0.21% ELIS Euronext Paris +0.84% IPSOS Euronext Paris -0.94% KERING Euronext Paris -0.66% LVMH Euronext Paris -0.14% MICHELIN Euronext Paris +1.68% L'OREAL Euronext Paris -0.52%