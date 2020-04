Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 06/04/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 6 avril (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe : * DANONE DANO.PA a annoncé vendredi le report de son assemblée générale et de la mise en paiement du dividende 2019. * L'opérateur Free, filiale d'ILIAD ILD.PA , a signé un avenant pour pouvoir prolonger de deux ans le contrat d'itinérance lui permettant de louer une partie du réseau mobile de son concurrent Orange ORAN.PA , a annoncé vendredi le régulateur du secteur des télécoms. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCHA.MI FCAU.N a annoncé vendredi le report à la fin du mois de juin de son assemblée générale annuelle, avec pour conséquence le report de la résolution sur le dividende de 1,1 milliard d'euros au titre de 2019 annoncé lors de la présentation du projet de rapprochement avec le français PSA PEUP.PA , en décembre dernier. * METRO B4B.DE - Le distributeur allemand a retiré vendredi ses prévisions financières en raison de l'impact négatif attendu de l'épidémie de coronavirus sur ses ventes et ses bénéfices du second semestre de son exercice décalé 2019-2020. Il a précisé s'attendre à ce que chaque mois de confinement ampute son chiffre d'affaires de 500 millions d'euros environ. * AEGON AEGN.AS a annoncé vendredi la suspension de son dividende après l'appel en ce sens lancé la veille au secteur par l'EIOPA, son autorité de tutelle européenne. * PIRELLI PIRC.MI - Le fabricant italien de pneus a annoncé vendredi renoncer à verser un dividende au titre de 2019 et a abaissé ses prévisions pour cette année, disant tabler désormais sur une marge opérationnelle ajustée de 14% à 15% contre 17% prévu auparavant pour un chiffre d'affaires de 4,3 à 4,4 milliards d'euros, soit un milliard de moins environ qu'attendu jusqu'à présent. * ATLANTIA ATL.MI - Le groupe italien d'infrastructures tiendra mardi un conseil d'administration au cours duquel sera sans doute débattu le conflit en cours avec l'Etat sur ses concessions autoroutières, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

