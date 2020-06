Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Les valeurs à suivre à Paris et en Europe Reuters • 18/06/2020 à 06:00









* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR PARIS, 18 juin (Reuters) - Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * FNAC DARTY FNAC.PA a estimé mercredi l'impact de la crise du coronavirus sur son chiffre d'affaires à environ 400 millions d'euros à fin mai et que le résultat opérationnel courant publié à fin juin devrait être en repli de 100 millions à 120 millions d'euros par rapport au résultat opérationnel du premier semestre 2019. * FDJ FDJ.PA - La crise sanitaire liée au coronavirus a généré un manque à gagner de 200 millions d'euros pour FDJ FDJ.PA, déclare sa PDG Stéphane Pallez dans un entretien à paraître jeudi dans Les Echos. * EURONEXT ENX.PA a annoncé mercredi la création d'un nouvel indice "ESG 80", qui regroupe les 80 entreprises européennes les plus performantes en matière de normes environnementales, sociales et de gouvernance. * ZALANDO ZALG.DE - Le groupe de prêt-à-porter en ligne a annoncé mercredi prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre supérieurs aux attentes grâce à la hausse des achats en ligne pendant le confinement. L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS:

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris +3.47% FDJ Euronext Paris +0.58% FNAC DARTY Euronext Paris +0.23% ZALANDO XETRA +2.45%